Von einer vorweihnachtlichen Einkaufshektik war am Dienstag eher wenig zu spüren – weder in den Einkaufszentren noch in der Fußgängerzone. Warteschlangen vor den Türen der Einzelhandelsgeschäfte gab es am Tag vor dem Lockdown zumindest um die Mittagszeit so gut wie keine, von wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Und: Die Maskenpflicht wurde weitgehend eingehalten. Ein Rundgang durch die City.

Offenbar haben die meisten Ludwigshafener ihre Weihnachtsgeschenke schon ergattert. Oder sie lassen sie sich vom Versandhandel bringen. Am letzten Tag vor der Schließung der Einzelhandelsgeschäfte