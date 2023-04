Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frech und provokant: So kennt man die Kabarettistin Lisa Fitz, die in ihrem Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“ auf ihre wilden Anfänge zurückblickt. Die 71-Jährige steht immer für klare Worte. Auch im Gespräch mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Wolf Goldschmitt.

Frau Fitz, in Ihrer langen Karriere – wem wären sie am liebsten niemals begegnet?

Oh je, einfacher haben Sie’s nicht? Ich kann’s Ihnen auch