Bei einer Mitgliederversammlung mit 16 Teilnehmern hat der Kreisverband der Linkspartei am Samstag einen neuen und eigenen Angaben zufolge stark verjüngten Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Jan Mohammad. Seine Aufgaben sieht er künftig in der besseren Vernetzung und Zusammenarbeit der Mitglieder im Verband. Der 35-jährige IT-Spezialist aus Ludwigshafen ist einer Mitteilung zufolge seit Jahren engagiertes Mitglied und sorgte unter anderem dafür, dass sich wieder eine Linksjugend im Verband formierte. In seiner Vorstellungsrede sagte er: „Die Motivation ist da, wir werden als Partei die Linke gebraucht. Packen wir es an.“ Silas Walz (Schriftführer), Gerald Unger (Schatzmeister) und die Beisitzer Petra Malik, Larissa Fritsch, Claudia Kocabalkan, Jovana Dzalto und Jonah Helfert ergänzen das Vorstandsteam.