Die Stadtratsfraktionen Grünes Forum/Piraten und Die Linke fordern die Stadtspitze gemeinsam auf, die Verwirrung um Sprach-Kitas aufzulösen und diese zu erhalten. Die Kritik der Linksfraktion betreffend des Förderungsstopps zum Jahresende weise die verantwortliche Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) von sich ab und gebe die Schuld dem Land. Die Stadt Ludwigshafen sei für eine Fortführung der Förderung der Sprach-Kitas, aber das Land spiele nicht mit. Das Land wiederum gebe der Stadt Ludwigshafen die Schuld: Bis Mitte des Jahres könne die Stadt direkt beim Bund eine Fortführung der Förderung der Sprach-Kitas beantragen, habe dies aber bisher versäumt zu tun.

„Verlierer sind die Kinder“

Dazu sagt Raik Dreher als Fraktionsvorsitzender des Forums: „Uns interessiert jetzt genau, wie die Fördermöglichkeiten konkret gehandhabt werden. Offensichtlich sind Land und Ludwigshafen nicht in der Lage, die wichtige Förderung der 13 Sprach-Kitas in Ludwigshafen, sechs davon in städtischer und sieben davon in freier Trägerschaft, zu organisieren. Entweder kann die Kommune keine ordnungsgemäßen Anträge stellen oder das Land ist nicht in der Lage, auf eine vernünftige Antragstellung hinzuweisen.“ Liborio Ciccarello, Fraktionschef der Linken ergänzt: „Wir haben bereits im Dezember 2022 auf die prekäre Lage der Sprach-Kitas hingewiesen. Wenn sich da alle Beteiligten gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, sind am Ende die Ludwigshafener Kinder die Verlierer.“