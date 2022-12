Obwohl der Bund sich nach Protesten von Kommunen, Kita-Trägern und auch Bundesländern entschieden habe, das Programm Sprach-Kitas bis 30. Juni 2023 zu verlängern, werde sich das Land Rheinland-Pfalz, so der heutige Stand, nicht an dieser Verlängerung beteiligen und die Mittel des Bundes für die kommenden sechs Monate nicht für bisherige Sprach-Kitas an Kommunen weiterreichen, sagt Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) nach der Debatte der Vorwochen. „Damit wird es in Rheinland-Pfalz ab 1. Januar weder eine dauerhafte noch eine befristete Weiterführung des aus unserer Sicht erfolgreichen Programms Sprach-Kita geben. Andere Bundesländer handhaben das anders“, so Reifenberg. Mehr dazu lesen Sie hier.