Die Stadtratsfraktion der Linkspartei (drei Mandate) fordert mehr Geld für die Tafel. In der Stadtratssitzung am 7. November beantragt sie, für die durch die Pandemie und die Krisensituation in Not geratene Bedürftigenhilfe im kommenden Haushaltsplan 30.000 Euro zusätzlich einzustellen, und zwar für die Anschaffung eines Solardachs. Zusätzlich sollten weitere Möglichkeiten geprüft werden, wie die Tafel weitere Unterstützung und eine verbesserte gesellschaftliche Wertschätzung erhalten könne. Die Linksfraktion appelliert an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), „den Hilferuf der Tafel nicht ungehört im Nirgendwo verstummen zu lassen“. Der Trägerverein Vehra und die 150 ehrenamtlichen Helfer der Tafel dürften mit ihren existenziellen Problemen nicht alleine gelassen werden, so Linken-Sprecher Bernhard Wadle-Rohe.