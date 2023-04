Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie schon in Friesenheim drängt auch in Nord der Ortsbeirat darauf, an der bisherigen Planung für den Ausbau der Linie 10 festzuhalten. Für eine Planänderung in der Hohenzollernstraße hatte die Stadt geworben, nachdem die Kosten explodiert waren. Das letzte Wort hat am Montag der Stadtrat.

Weil die Nördlichen Innenstadt im Bereich der Hohenzollernstraße ebenfalls von der jüngst gemeldeten Kostensteigerung für die Modernisierung der Stadtbahnlinie 10 nach