Die Debatte um den Ausbau der Straßenbahnlinie 10 nimmt weiter Fahrt auf. Nach der Kostensteigerung für die Modernisierung in der Hohenzollernstraße und den von der Stadtverwaltung erwogenen Neuplanungen zur Senkung der Ausgaben spricht die CDU von einem „herben Dämpfer“ für das Projekt. Der Ortsbeirat hatte sich am Dienstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, an den bisherigen Planungen festzuhalten.

„Wenn die Stadtverwaltung mittels einer neuen Planung beim Ausbau der Linie 10 im Bereich der Hohenzollernstraße in Friesenheim die Kostensteigerung von rund zwölf