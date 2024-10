Wenn alles gut läuft, dann kann die Ludwigshafener Kinderbibliothek in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 wieder ins Bürgermeister-Reichert-Haus zurückkehren. Die Stadt geht derzeit von Steigerungen bei den Baukosten für die Sanierung aus.

Angepeilt war eigentlich mal ein früherer Eröffnungstermin der modernisierten Kinderbibliothek, doch Schadstofffunde in der Bausubstanz sowie umfangreiche Schäden am Beton des Reichert-Hauses in der Bismarckstraße haben zu Verzögerungen geführt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zudem gehe man derzeit von einer Kostensteigerung für die Baumaßnahmen aus, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Die entsprechende Genehmigung dafür soll im Dezember in den Sitzungen des Bau- und Grundstücksausschusses sowie des Stadtrats eingeholt werden. Eine finale Aussage zu den Gesamtkosten sei derzeit noch nicht möglich. Bislang war die Rede davon, dass die Sanierung des Bürgermeister-Reichert-Hauses insgesamt 5.983.000 Euro kosten wird, davon sollen bis zu 90 Prozent durch Zuwendungen von Bund und Land aus dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ gedeckt werden.

Mehr Geld für Architekturbüro bewilligt

Nicht unter die Förderung fallen Leistungen für die Inneneinrichtung der Kinderbibliothek, die das Büro „includi by Aat Vos“ übernimmt und für die der Kulturausschuss in seiner letzten Sitzung einstimmig und zusätzlich 95.130 Euro bewilligt hat. Der Grund dafür: Im Laufe des Planungsprozesses habe das Architekturbüro Leistungen übernehmen müssen, die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Zudem führe die Bauzeitverlängerung dazu, dass die künstlerische Leitung, für die „includi by Aat Vos“ verantwortlich zeichnet, über einen längeren Zeitraum vorgehalten werden müsse. Das unter Denkmalschutz stehende Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus wurde 1956 erbaut, für den Umbau der Kinderbibliothek hat der niederländische Architekt Aat Vos ein Konzept entwickelt, das die Kinderbibliothek als „Dritten Ort“ definiert – als Ort der Begegnung und des Austauschs ohne Konsumzwang.