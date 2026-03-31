Im April startet die zweite Auflage der Community Runs in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Sieben Termine stehen in diesem Jahr im Kalender.

Die Serie der Community Runs ist ein Teil der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Die Laufserie feierte 2025 ihre Premiere in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Sie wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Jeden Monat zwischen April und Oktober lädt eine andere Laufgruppe aus der Region zu einem offenen Lauftreff ein. Die Teilnahme an den sieben Veranstaltungen ist kostenlos, ohne Voranmeldung und für alle Fitnesslevel geeignet.

Den Auftakt übernimmt am Montag, 20. April, die Laufgemeinschaft Mutterstadt-Limburgerhof. Um 18 Uhr erfolgt der Start in der Straße Am Brückchen an der Walderholung in Mutterstadt.

Am Dienstag, 5. Mai, sind die Landfrauen Lambsheim Gastgeberinnen der zweiten Laufrunde. Auf diese geht es um 19 Uhr am Schwimmbad Heidespaß, Heideweg 111, in Maxdorf.

Dritter Lauf in Ludwigshafen

Der Ludwigshafener Laufclub organisiert beim Tag des Laufens den dritten Abend am Mittwoch, 3. Juni. Um 18 Uhr geht es dann am Parkplatz an der Pegeluhr in Ludwigshafen Süd los.

Der vierte Lauf ist eine gemeinsame Initiative der United Runners of Pfalz und Monis kleinem Lauftreff. Er findet am Samstag, 11. Juli, bereits um 10 Uhr auf der Bezirkssportanlage Oggersheim in Ludwigshafen statt.

Die TSG Maxdorf ist Veranstalter des nächsten Laufabends. Am Donnerstag, 6. August, starten die Teilnehmer um 19 Uhr am Longvicplatz 3 in Maxdorf in ihre Laufrunde.

Letzter Termin im Oktober

Die Laufgruppe Sandbox Warriors ist beim sechsten Termin am Zug. Am Dienstag, 8. September, treffen sich alle Interessierten um 18.30 Uhr auf dem Bruchfestparkplatz, Riedstraße, in Ludwigshafener Ortsteil Maudach.

Der letzte Community Run ist am Dienstag, 20. Oktober. Gastgeber ist der VfL Neuhofen, der Start erfolgt um 17 Uhr am Sportzentrum 1, Jahnstraße 20, in Neuhofen.

Wer an mindestens drei der sieben dieser Community Runs teilnimmt, erhält einen Turnbeutel oder ein Multifunktionstuch, das die BKK Pfalz gestiftet hat.

Noch Fragen?

Die Termine, einen Zettel zum Abstempeln der einzelnen Läufe und weitere Informationen finden sich im Internet unter www.land-in-bewegung.rlp.de.

