Wichtiger Derbysieg für die DJK Phönix Schifferstadt: In der Landesliga Ost gewinnt das Team 2:0 gegen die FG 08 Mutterstadt. Zwei Spieler sehen Rot.

„Wir wollten auf dem Platz zeigen, wer hier die Heimmannschaft ist“, stellte Phönix-Coach Rene Schwall klar. Die Gastgeber liefen von Anfang an hoch an und ließen Mutterstadt nicht ins Spiel kommen. Nach einem ruhigen Beginn erspielte sich Schifferstadt die ersten Chancen. In der 28. Minute fiel das 1:0: Luis Giertzsch schob problemlos ein, nachdem Stürmer Luca Krämer den Ball zuvor im Strafraum abgeschirmt hatte. Mutterstadt hatte bis zur Pause wenig entgegenzusetzen.

Phönix präsentierte sich im Gegensatz zum Hinspiel – damals verlor Schifferstadt klar mit 0:3 – selbstbewusst und defensiv stabil. Mit Rückkehrer Milos Pitulic, der kurz vor der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt wurde, stand ein sehr kommunikativer und erfahrener Innenverteidiger in der Abwehrreihe. „Hinten werden die Spiele gewonnen. Wir haben hinten die Null gehalten, das ist für mich das Wichtigste“, betonte Schwall.

Zehn gegen Zehn

Der Derbycharakter kam zunehmend zum Vorschein. Die Zweikämpfe wurden intensiv geführt, das Spiel wurde emotionaler. In der 54. Minute sah Besart Hyseni (FG 08 Mutterstadt) nach einer Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler die Rote Karte. Zwölf Minuten später flog Phönix-Mittelfeldspieler Parker James Hollosi mit Gelb-Rot vom Platz. Das war ein kleiner Wendepunkt: Ab diesem Moment übernahm die FG 08 die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich. „Wir haben die ersten 60 Minuten definitiv nichts auf den Platz gekriegt, bis zu unserer Roten Karte war Schifferstadt ganz klar besser“, sagte Trainer Marco Malizia nach dem Spiel. „Danach sind wir dann mehr oder weniger aufgewacht.“ Der Ausgleich gelang jedoch nicht. Im Gegenteil: In der 75. Minute traf Schifferstadts Flügelspieler N’Soukpoe rechts oben ins Tor und erhöhte auf 2:0. In den letzten 15 Minuten kam Mutterstadt nicht mehr gefährlich vors Tor.

Neben Innenverteidiger Pitulic ist auch offensiver Mittelfeldspieler Luka Stanisic zu Schifferstadt zurückgekehrt. Nach seiner Auswechslung in der 82. Minute zeigte er sich zufrieden, wenn auch kritisch: „Wir halten die unnötig im Spiel.“ Neben Torjäger Krämer vergab auch der eingewechselte Benito Schmid kurz vor Schluss die Großchance vor dem leeren Tor, auf 3:0 zu erhöhen. Auch Trainer Schwall sah hier den einzigen Kritikpunkt: „Wir haben zu wenig Tore, das ist das einzige Manko. Die Torausbeute muss definitiv besser sein. Aber wenn das das einzige Manko ist, kann man das verkraften.“

Die FG 08 Mutterstadt enttäuschte insgesamt im Derby. Cheftrainer Malizia räumte ein: „Das Spiel geht über 90 Minuten völlig zurecht an Schifferstadt. (…) Wir haben hinten raus Mentalität gezeigt, versucht nach vorne zu spielen. Das ist aber der einzige Aspekt, mit dem wir heute zufrieden sein können.“ Der Mutterstädter Sturm strahlte ungewohnt wenig Torgefahr aus, Torjäger Bleard Zeqiraj blieb glücklos. Der SV Phönix Schifferstadt hingegen sammelte mit dem Sieg im Abstiegskampf wichtige drei Punkte und kletterte von Platz 15 auf Platz zwölf.