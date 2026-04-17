Das Duell des SV Phönix Schifferstadt und Primus Grünstadt ist gleichzeitig das Aufeinandertreffen der zwei erfolgreichsten Landesliga-Torjäger.

Im Heimspiel des SV Phönix Schifferstadt in der Landesliga Ost gegen den VfR Grünstadt (Sonntag, 15 Uhr) sind die Rollen klar verteilt. Die Phönixe kämpfen als Tabellenzwölfter gegen den Abstieg, Grünstadt ist Spitzenreiter. Während die Gastgeber sechs Spieltage vor Saisonschluss auf den Vorletzten TuS Knittelsheim immerhin sieben Punkte Vorsprung haben, stehen die Gäste nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem Tabellenzweiten SV Büchelberg. Sie dürfen sich deshalb im Endspurt um die Meisterschaft vor allem im Duell gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich keine Patzer erlauben. Phönix Schifferstadt erreichte nach der Winterpause zunächst drei Siege in Folge und schien auf gutem Weg in sichere Tabellengefilde zu sein. Aus den anschließenden drei Spielen verbuchte man allerdings nur einen Punkt und kommt nicht vom Fleck. Der VfR Grünstadt blieb in den vergangenen zehn Begegnungen ungeschlagen und gewann achtmal.

„Wenn ich unsere bisherigen sechs Punktspiele, in denen wir von 18 möglichen Punkten zehn geholt haben, betrachte, sieht das auf dem Papier insgesamt in Ordnung aus“, stellt Phönix-Trainer René Schwall fest. „Bei den zwei Niederlagen haben außerdem drei Stammspieler gefehlt. Trotzdem haben wir in Büchelberg lange 1:0 geführt und nur 1:2 verloren, waren also nahe an einem Punkt dran. Beim Derby hat zwar vieles nicht geklappt, aber wir haben zumindest kein Gegentor bekommen“, konkretisiert er.

Offensives Pressing

Auch deshalb gibt es laut dem Übungsleiter keinen Grund, sich gegen den Tabellenführer zu verstecken. „Wir spielen weiterhin offensiv mit Pressing und wollen gewinnen“, sagt Schwall zur Taktik. Mit Grünstadts Trainer Nico Müller befinde er sich regelmäßig in Kontakt und wisse, dass dessen Team befreit aufspielen könne. „Der VfR möchte zwar nach vielen Jahren wieder in die Verbandsliga aufsteigen, aber es gibt dort keinen Druck“, erklärt er.

Die Zuschauer dürfen sich auf das Aufeinandertreffen der zwei erfolgreichsten Landesliga-Torschützen freuen. Der Grünstadter Marco Sorg belegt in der Torjägerliste mit 19 Treffern Platz eins, der vom SV Phönix in der eigenen Jugend ausgebildete Schifferstadter Luca Krämer mit 16 Toren Rang zwei.