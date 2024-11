Die Zukunft von Radfahrern und Fußgängern über die Brücke der L530 nach Mutterstadt liegt der SPD im Ortsbeirat Maudach am Herzen. Die Verbreiterung des bestehenden Rad- und Gehweges sei angedacht. Zuständig dafür ist allerdings der Landesbetrieb Mobilität, erklärte Alexander Tremmel aus dem Bereich Tiefbau am Dienstagabend bei der Ortsbeiratssitzung. Problem dabei sei allerdings die Brückenkappe, die nur nach innen verbreitert werden könne und damit die Fahrbahnen für den motorisierten Kraftverkehr verringere. Derzeit werde geprüft, ob der Knotenpunkt bei einer Verkürzung des Linksabbiegerstreifens weiter leistungsfähig sei. Eine entsprechende Verkehrszählung werde in Kürze beauftragt, wusste Tremmel. Das Ergebnis dieser Zählung beeinflusse die weitere Planung.