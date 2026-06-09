Schifferstadt. Ein brennender Mülllaster hat am Montag die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt in Atem gehalten. Verletzt wurde niemand. Sachschaden: über 200.000 Euro.

Wie die Wehr mitteilt, hatten Mitarbeiter eines Recyclingunternehmens gegen 14 Uhr Rauchentwicklung im Bereich der Müllpresse ihres Autos bemerkt. Zu der Zeit waren sie auf der L454 zwischen Schifferstadt und Dannstadt unterwegs. Das Fahrzeug wurde sofort auf einem Wirtschaftsweg zum Stehen gebracht. Einen Teil der Abfälle konnten die Mitarbeiter noch abladen. Allerdings hatte sich der Brand laut Wehr so weit ausgebreitet, dass die Einsatzkräfte den Aufbau mit Trennschleifern öffnen mussten.

Der restliche Müll musste mithilfe von Radladern, die das Unternehmen organisiert hatte, und von Einsatzkräften der Feuerwehr im Freien mit Mistgabeln auseinandergezogen werden. Nur so konnte der zuvor im Fahrzeug gepresste Müll endgültig abgelöscht werden.

Da auch noch der Dieseltank des Lkw durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, liefen größere Mengen brennenden Kraftstoffs aus, die in einen Entwässerungsgraben flossen. Der Kraftstoff konnte abgelöscht und eine weitere Ausbreitung mit Kanaldichtkissen und Ölsperren verhindert werden, berichtet die Wehr. Der restliche Kraftstoff wurde umgepumpt.

Verletzt wurde bei dem Feuer laut Polizei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 230.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löscharbeiten dauerten laut Wehr etwa sechs Stunden. Für die Dauer des Einsatzes war die L454 in beide Richtungen voll gesperrt. Im Einsatz waren laut Feuerwehr 35 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen.