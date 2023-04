Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ruhestörungen, Leinenpflicht für Hunde oder die Begleitung gefährlicher Personen: Zu über 6300 Einsätzen ist der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen ausgerückt. Was den Beamten im Schichtdienst am meisten zu schaffen macht.

Was sind die häufigsten Einsätze?

Im vergangenen Jahr sind die Mitarbeiter des Vollzugsdiensts des Ordnungsamts 6375 Mal im Einsatz gewesen. Das entspricht durchschnittlich