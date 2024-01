In der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden Kegeln befindet sich der KV Mutterstadt als Schlusslicht gewaltig unter Druck. In der Vorwoche spielfrei steht gegen die Kegelfreunde Sembach (Samstag, 13 Uhr, Kegelcenter) ein Pfalzderby an.

Da die nordbadischen Clubs VKC Eppelheim und SG GH 78/GW Sandhausen die Meisterschaft unter sich ausmachen, sind die Westpfälzer beim Prestigekampf um Platz drei als bestes pfälzisches Team aufgrund ihrer unbeständigen Form schwer einzuschätzen. In der Hinrunde hat sich der Gastgeber in Sembach gut verkauft. Der erste Saisonsieg über den Stolzen Kranz Walldorf hat Selbstvertrauen geweckt. Die Gäste haben sich laut KV-Vorsitzendem Wilfried Klaus bereits mehrfach für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga qualifiziert, konnten sich allerdings nie durchsetzen, unter anderem schon einmal auf der Mutterstadter Bahn. Eventuell ein Hoffnungsfunken für das Team von Sportwart Rainer Perner. Personell ist bei Mutterstadt Armin Kuhn wieder an Bord, allerdings steht Jochen Schweizer beruflich verhindert nicht zur Verfügung.