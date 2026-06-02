Zum fünften Mal präsentieren Künstler ihre Werke bei „Kunst im Garten“ in Schifferstadt. Die Entwicklung der Veranstaltung überrascht die Gründerinnen. Was zu entdecken ist.

„Kunst im Garten“ ist inzwischen ein fester Termin für Freunde von Kunst und Kunsthandwerk in Schifferstadt und darüber hinaus. In diesem Jahr sind zum fünften Mal neue Ideen und Künstler zu entdecken. „Wir hätten nicht gedacht, dass sich das so toll entwickelt“, sagt Maria Stahl-Kolb, eine der drei Gründerinnen von „Kunst im Garten“. Es ist ihr Garten in der Johannes-Brahms-Straße 10 in Schifferstadt, wo am kommenden Wochenende acht Künstler ihre Objekte zeigen. Alles ist von den Künstlern handgemacht; sie erzählen auch gern von ihrer Arbeit.

Kontrast zum glatten und glänzenden Silber

Die Idee zu „Kunst im Garten“ hatten Stahl-Kolb aus Schifferstadt, Marion Lang aus Limburgerhof und Jutta Böse aus Schauernheim. Stahl-Kolb macht Plastiken und Gefäße aus Ton. Ihre zweite Leidenschaft ist das Malen, auf Leinwand und Holz. Sie hat bei einer Ausstellung Lang kennengelernt. Lang macht Schmuck und kombiniert dabei Silber mit Rebenholz. Das Holz zeigt verschiedene Farben und Maserungen und bildet einen Kontrast zum glatten und glänzenden Silber. Inzwischen kombiniert sie auch Flocken von Gold, Silber und weiteren farbigen Metallen mit Holz und Silber.

Ein Armreif von Marion Lang mit einer Kombination aus Rebenholz sowie Gold- und Silber-Flocken. Foto: Gereon Hoffmann

Über eine gemeinsame Bekannte kam Böse dazu. Sie macht Objekte aus Filz. Diesen stellt sie selbst her. Die Fasern aus der Wolle formt sie zu Objekten. Manche haben einen rein ästhetischen Sinn wie Wandbehänge und Deko-Objekte, aber sie fertigt auch gebrauchsfähige Sachen wie Taschen aus Filz. Neu sind Saunahüte. Außerdem bemalt Böse Seidentücher. Auch ihr Angebot, Haare des Lieblingstiers in Kissen oder Taschen zu verarbeiten, ist neu. „Wer sein Tier kämmt oder striegelt, weiß, wie viel da zusammenkommt“, sagt Böse.

Die Täschnerin Katrin Schneider fertigt Ledertaschen mit ihren eigenen Designs – auch nach individuellen Wünschen: von Schmuck bis zu Etuis. Sabine Holz stellt aus natürlichen Ölen Duschseifen her. Unter anderem Wildrosen- und Mandelöl seien „Wellness für die Haut“, sagt sie über ihre Produkte. Ralf Schebiella arbeitet mit Holz und dessen Formen und Farben. Daraus drechselt er Objekte wie Schalen, Dosen, Vasen und Lampen, die individuell gestaltet sind. Er verwendet auch Holz von Bäumen, die eine besondere Geschichte haben.

Kunst aus Sachen, die sonst Abfall wären

Neu dabei ist Gabi Kugel aus Mutterstadt. Sie macht aus alten Möbeln neue Stücke. Das kann eine Restauration sein, aber auch ein neuer, individueller Anstrich. Sie bringt einige Beispiele mit.

Ute Lorbeer macht Kunst aus Sachen, die sonst Abfall wären: Teelichtbecher und Espressokapseln verwandelt sie in Objekte, die sie zu Mobiles kombiniert. Eierschalen härtet, lackiert und färbt sie, um daraus Dekostücke zu machen, die „zum Lächeln bringen sollen“, erklärt Lorbeer.

Termin

„Kunst im Garten“ findet am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juni, von 11 bis 18 Uhr in der Johannes-Brahms-Straße 10 in Schifferstadt statt.