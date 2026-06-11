Am Freitag, 19. Juni, lädt die Veranstaltung „Kultur im Hain“ in Rheingönheim Jung und Alt zum traditionellen Sommerfest im Stadtteil ein.

Beim Musikfestival auf der Bühne des Luitpoldhains werden sich verschiedene Bands präsentieren. Los geht’s am Nachmittag ab 15 Uhr aber mit dem Kinderfest. Alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter haben hier bei freiem Eintritt die Gelegenheit, an den von den Kindertagesstätten und dem Rheingönheimer Jugendzentrum organisierten Bastelaktionen und Spielen an den Stationen mitzumachen und selbst aktiv zu werden. Wieder dabei ist für die älteren Kids der Kistenklettern-Wettbewerb. Schon ab 15 Uhr startet auch das Musikprogramm auf der Bühne mit DJ Miguel Cruz, der Musik für alle Altersklassen verspricht. Ab 16 Uhr übernehmen junge Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Weile die Bühne, um das Publikum mit modernen Beats und coolen Moves zum Mitmachen zu animieren. Ab 17 Uhr zeigen die Musiker der Nachwuchsband „Iresist“ aus Ludwigshafen ihr Können.

Abendauftakt mit den „Igels“

Den Auftakt des Abendprogramms um 18 Uhr bestreiten „Die Igels“, aus Rheingönheim kommende Vollblutmusiker, mit Hits und Rock-Klassikern der letzten Jahrzehnte. Ab 20 Uhr sorgt für den Rest des Abends die Modern Pop Coverband „Posa“ für ausgelassene Stimmung. Angesagt sind hier Cover-Versionen aktueller Hits und eine energiegeladene Live-Performance.

Organisiert wird das Kulturfest wie immer von einem Team des „Kinder- und Jugendforums Rheingönheim“, ein Zusammenschluss von Vereinen und Institutionen, die im Stadtteil in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind. Der Eintritt beträgt wie im Vorjahr ab 16 Jahren drei Euro und ist für Jüngere frei. Das kulinarische Angebot bietet neben Kaffee und Kuchen auch Gegrilltes, Pommes und Getränke aller Art zu „familienfreundlichen Preisen“, wie angekündigt wird.