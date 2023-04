Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist das seit Langem größte Spiel in der Geschichte des TuS Altrip. Die A-Junioren, die in der Verbandsliga Platz neun belegen, erwarten am Dienstag, 19 Uhr, im Verbandspokal-Halbfinale den Bundesligisten FSV Mainz 05.

Die Gäste haben eine herausragende Mannschaft, die sich gegen den 1. FC Köln im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mit 1:0 und 0:0 durchsetzte und im Endspiel am nächsten Sonntag auf