Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Konzert unter Kirchenmusikdirektor Johannes Michels Leitung hat das Ensemble Mannheim Vocal seine Huldigung an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in der Christuskirche dargebracht. Das Programm: geistliche Werke Michels und deutsch-jüdischer Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy.

Drei der jüdischen Komponisten des Programms, Kurt Weill, Hermann Berlinski und Hugo Chaim Adler (der auch in Mannheim gewirkt hatte) konnten in die USA emigrieren – Letzterer nach Internierung