Die Polizei hat am Mittwochabend in der Ludwigshafener Innenstadt mehrere Verstöße festgestellt. Bei Kontrollen von Polizei und Kommunalem Vollzugsdienst nahmen die Beamten einen 29-Jährigen in Gewahrsam, der trotz Aufenthaltsverbots wiederholt am Berliner Platz angetroffen wurde. Ein 22-Jähriger erhielt zunächst einen Platzverweis, wurde aber ebenfalls in Gewahrsam genommen, da er diesem nicht nachkam. Drei Personen führten Reizstoffsprühgeräte mit sich, die präventiv sichergestellt wurden. Insgesamt sprachen die Einsatzkräfte zwölf Platzverweise aus, weil Personen durch laute Musik und Gegröle auffielen.