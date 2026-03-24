Ein Mann hat am Montagabend in Ludwigshafen bei einer Personenkontrolle Widerstand geleistet und drei Polizeibeamte leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sollte der 23-Jährige in der Ludwigstraße (Mitte) überprüft werden, flüchtete jedoch plötzlich zu Fuß. Die Beamten hielten ihn auf, doch er wehrte sich vehement, trat und schlug um sich und musste mit Unterstützung weiterer Kräfte fixiert werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Ketamin und Marihuana. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er steht im Verdacht, sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafbar gemacht zu haben.