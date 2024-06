Die bisherige grün-rot-rote Mehrheit im Gemeinderat gehört offenbar der Vergangenheit an. Dies kann man zumindest aus der SWR-Prognose am Wahlabend ableiten. Die zwei großen Gewinner der Kommunalwahl sind danach die CDU und die AfD. Zum ersten Mal seit Langem können die Christdemokraten wieder zulegen im Vergleich zur vorherigen Wahl. Rückenwind gab es freilich aus Berlin. Auch dort stehen die Zeichen auf Wechsel. Auch dort gibt es ein Erstarken der konservativen und rechten Kräfte.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter