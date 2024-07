Paris holt die Eröffnungsfeier seiner Olympischen Spiele vom Stadion in die Stadt. Rund 7000 Athleten schippern über den Fluss. Die Show ist gigantisch – und wirkt wie ein Zeichen an all jene die spalten wollen. Da macht auch der Regen nichts. Im Gegenteil.

Minute um Minute galoppiert der mysteriöse Reiter in seiner silbernen Rüstung über die Seine. Er fliegt über das Wasser, dann schreitet er mit seinem Pferd über die Pont d'Iéna,