Für die Parteienvertreter, die zur Präsentation der Prognose in den Ratssaal des Stadthauses gekommen sind, wird der Wahlabend zu einer Achterbahn fahrt der Gefühle. Kurz vor

Die Auszählung der Stimmzettel für die Kommunalwahl, die in Mannheim erst am Montag beginnt, verspricht Hochspannung. Laut einer Prognose des Südwestrundfunks liegt die CDU mit 21,5 Prozent vorne, knapp vor den Grünen, die danach auf 20,5 Prozent kommen. Den größten Zuwachs verzeichnet demnach die AfD.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter