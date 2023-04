Das Ludwigshafener Klimaschutzkonzept nimmt Formen an. „Wir hatten an dieser Stelle 2020 zum ersten Mal darüber diskutiert“, erinnerte Bereichsleiter Rainer Ritthaler bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses. Im Dezember 2020 sei dann der entsprechende Förderantrag gestellt worden, der am 7. März dieses Jahr bewilligt worden sei. Seither sei die Stadt extrem rührig gewesen. Schon am 1. April seien konkrete Pläne entwickelt und mit Christiane Stolz eine Projektleiterin gefunden worden. Dabei habe Ludwigshafen auf eine gute Vorarbeit bauen können. „Wir haben schon 2021 eine Bestandsaufnahme fürs Stadtklima gemacht“, so Ritthaler.

300.000 Euro bewilligt

300.000 Euro wurden Ludwigshafen für das „Klimaanpassungskonzept“ bewilligt. Gut die Hälfte davon seien für ein Gutachterkonzept und Bürgerbeteiligung vorgesehen. Von dem Gutachten erhoffen sich Ritthaler und Co. Erkenntnisse, wie sich das Klima bei zunehmender Wärme und abnehmender Belüftung weiter entwickeln werde und was die Stadt gegen die Auswirkungen unternehmen könne. Außerdem gehe es um die Identifikation besonders betroffener Gebiete und darum, Maßnahmen Prioritäten einzuräumen.