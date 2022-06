Nach der Saison ist vor der Saison. Das gilt ganz besonders für die Tennisspieler. In der Vorwoche gab es den letzten Aufschlag in der Regionalliga und der Zweiten Bundesliga der Damen. An diesem Wochenende schlagen die Oberligisten auf. Mit dabei die zweiten Mannschaften der Herren des BASF TC Ludwigshafen und der Damen des TC Oppau.

„Unser Ziel ist der Aufstieg“, stellt BASF-Mannschaftsführer Christian Hirschmüller unmissverständlich klar. Nüchtern betrachtet bedeutet dies, dass die Bundesliga-Reserve des BASF TC dafür ungeschlagen durch die Saison marschieren muss. Auf den ersten Blick keine leichte Aufgabe. Mit einem zweiten Blick auf das Tableau, dass den Ludwigshafener dafür zur Verfügung steht, aber eine realistische Einschätzung. „Wir werden an jedem Spieltag gut stehen“, kündigte der Mannschaftsführer an. Er selbst fehlt dabei am Eröffnungswochenende im Heimspiel gegen den TC Gensingen, „aber dafür bekommen wir von den Herren 30 Verstärkung durch Maximilian Neuchrist.“ Auch sonst gibt es im Kader reichlich Variationsmöglichkeiten und vor allem namhafte Akteure, die schon in der weiten Liga auf dem Feld gestanden haben. „Unser Ziel kann deshalb nur die Regionalliga sein“, sagt Hirschmüller.

Wer dabei der Hauptgegner sein wird, sei allerdings schwer vorherzusagen. „Viele Mannschaften haben in der Meldeliste jeweils erst einmal eine ganze Reihe von ausländischen Spielern stehen. Wir müssen abwarten, mit wem sie dann tatsächlich gegen uns auflaufen.“ Bange ist es Hirschmüller deshalb nicht. „Das Saisonziel Aufstieg ist mit unserem Kader auf alle Fälle realistisch.“

Oppau darf nicht aufsteigen

Dieses Ziel haben die Damen aus Oppau nicht. Können sie gar nicht haben, denn die erste Mannschaft ist bereits in der Regionalliga vertreten. Mannschaftsführerin Anne Zehetgruber ruft daher den Klassenverbleib als Saisonziel aus. Dafür stehen im Oppauer Kader Spielerinnen, die ebenfalls schon mit dem TCO in Liga zwei aufgeschlagen haben. Den Kern der Mannschaft sollen die Spielerinnen aus dem eigenen Reservoir bilden.

Nicht dabei sein wird Dana Heimen, für die der Sommer nach einer Verletzung während der Regionalligasaison gelaufen ist. Dafür stehen Zehetgruber, Lena Lutzeier und Svenja Weidemann an der Spitze. Dahinter gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Auch schon am Sonntag, wenn es mit dem TC WR Speyer zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Roger Langknecht kommt. Entsprechend motiviert werden beide Teams auftreten. Aufsteiger Speyer ist dabei ein Punkt, den die Oppauerinnen im Kampf um den Ligaverbleib eingeplant haben.