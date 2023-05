Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Blick auf die Omikron-Variante haben diese Woche mehrere Bundesländer eine Testpflicht in Kindertagesstätten eingeführt – nach wie vor freiwillig ist dieses Testen hingegen in Rheinland-Pfalz. Die Verantwortlichen für die Ludwigshafener Kita Kunterbunt in der Gartenstadt sehen das eher kritisch.

Wie kann man angesichts der prognostizierten Omikron-Welle für einen höheren Schutz von Kita-Kindern sorgen? Diese Frage treibt auch die Verantwortlichen der protestantischen Kita Kunterbunt