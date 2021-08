Die Stadtverwaltung erweitert die Möglichkeit zur Online-Anmeldung für die Kindertagesstätten in Ludwigshafen. Außerdem werden im Herbst drei neue Kindertagesstätten eröffnet, um das Betreuungsangebot zu verbessern. Derzeit fehlen in der Stadt rund 2000 Kitaplätze.

Ab Montag, 16. August, können auch Grundschulkinder für die Betreuung in einer Kita online auf www.kitaportal.ludwigshafen.de angemeldet werden. Damit wird die Online-Anmeldung um die bisherige Hortbetreuung ergänzt, erläutert die Verwaltung. Der Bereich Kindertagesstätten weist aber darauf hin, dass eine Anmeldung für die Kindertagespflege, den Kindergartenverein Ruchheim, den Don-Bosco-Hort, den Hort Grimmburg, den Hort Wittel-Wigwam, den Hort Turmhöhle sowie für alle Betriebskindertagesstätten weiterhin nicht über das Kita-Portal, sondern nur bei den jeweiligen Trägern möglich ist.

Eltern können außerdem ihre Kinder für einen Kita-Platz in den beiden neuen städtischen Kindertagesstätten Adolf-Diesterweg-Straße und Wörthstraße anmelden. Die Kita in Oggersheim hat eine Kapazität von 20 Plätzen für Kinder unter zwei Jahren sowie 125 Plätze für Kinder ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt und wird zum 1. Oktober eröffnet. Am 1. Dezember folgt die Kita in Mitte, sie bietet zehn Plätze für Kinder unter zwei Jahren und ebenfalls 125 Plätze für Kinder über zwei Jahre bis zum Schuleintritt an. Beide Kitas gehen zunächst mit je drei Gruppen für Kinder über zwei Jahre, also 75 Plätzen, in Betrieb. Die weiteren Plätze werden entsprechend der Personalsituation nach und nach vergeben, teilt die Stadt weiter mit. Das gilt auch für die Kita Oppau, die wohl im November in einen Neubau umzieht. Dort entstehend zusätzlich zehn Plätze für Kinder unter zwei und 50 Plätze für Kinder über zwei Jahren.

Eltern werden benachrichtigt

Eltern, die ihr Kind bereits im Online-Portal angemeldet haben, können die neuen Kitas einfach in ihrem Profil ergänzen. Eltern, denen für ihr Kind ein Betreuungsplatz in einer Kita angeboten werden kann, erhalten von der Stadtverwaltung eine Benachrichtigung. Kinder, die noch keinen Platz haben, bleiben auf der Warteliste.

Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) sagt mit Blick auf die neuen Kita-Angebote: „Insbesondere für die Stadtteile Mitte und Oggersheim sind das gute Nachrichten.“ Mit dem neuen Online-Portal werde zudem der Service bei der Anmeldung verbessert. Die Stadt baut seit Jahren das Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten gemeinsam mit den Freien Trägern aus. Dennoch fehlen in Ludwigshafen mehr als 2000 Betreuungsplätze (Stand Mai). Derzeit sind laut Verwaltung weitere 15 Kita-Neu- und Umbauten in der Umsetzung oder Planung, in denen weitere 60 Plätze für Kinder unter zwei Jahren und 933 Plätze für Kinder über zwei Jahren entstehen sollen. Außerdem werden Standorte für den weiteren Kita-Ausbau geprüft. Hier sollen zusätzliche 90 Plätze für Kleinkinder und 1049 Plätze für über Zweijährige gebaut werden.