Die Kitz-Theaterkumpanei aus Ludwigshafen wird vom rheinland-pfälzischen Kultusministerium drei Jahre finanziell gefördert. Das Ludwigshafener Theater ist eine von drei freien Kultureinrichtungen im Land, die von einer Jury für ein Förderprogramm ausgewählt wurden. „Damit wollen wir einen Beitrag zur Zukunftssicherung für die professionellen freien darstellenden Künste leisten“, erläuterte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Gefördert wird die Theaterkumpanei für den Zeitraum 2022 bis 2024 mit bis zu 20.000 Euro pro Jahr, teilt das Land weiter mit. Ausgewählt wurden die Einrichtungen von einem Fachbeirat. Insgesamt elf Bewerbungen gab es. „Mit der Konzeptionsförderung wollen wir freie Theater und Tanzcompagnien in ihrem Bemühen unterstützen, ihr Profil zu schärfen und andere Maßnahmen zu ergreifen, um mittel- bis langfristig ihren Platz im Kulturangebot einer Region zu sichern“, so Binz. Beworben hatte sich die Theaterkumpanei mit der Konzeption „Die anderen Geschichten finden“, einer Recherche zu diverseren Perspektiven und einer zeitgemäßen dialogischen Erzählweise im Theater für Kinder in einer nicht-mehr-weißen Gesellschaft. Die Theatermacher Bärbel Maier und Peer Damminger bauen dabei auf Kontakte mit Künstlern, Netzwerken und Kontakten im Iran, in Ruanda und in Portugal.