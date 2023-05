Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großes Lob für das Pfälzer Gericht Kartoffelsuppe mit Dampfnudel ernteten die Organisatoren bei der Premiere des Winterhilfe-Mittagessens der Pfarrei Heilige Petrus und Paulus. Zwar waren nicht alle Plätze besetzt, dennoch zieht das Organisationsteam aus Pfarrei, Caritas und Malteser eine positive Bilanz.

Dass die Besucherzahl noch steigen wird, in dieser Einschätzung sind sich die Organisatoren einig. An den kommenden Montagen in diesem und im nächsten Monat öffnen sie wieder das Prälat-Walzer-Haus