In der Musikstunde beim Handharmonikaspiel lernten sich Willy Foltz und seine Frau Karin kennen. Am Dienstag feiert das Paar diamantene Hochzeit in der Gartenstadt.

„Damals waren wir noch jung, 15 und 16 Jahre“, erinnert sich Karin Foltz, die damals Cramer hieß, 1937 geboren wurde und in Friesenheim aufgewachsen ist. Sie besuchte die höhere Handelsschule