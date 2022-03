Ein 16-Jähriger soll am Samstagabend einen Einkaufswagen auf die Gleise am Bahnübergang zwischen Oppau und Edigheim gestellt und so einen Unfall verursacht haben. Ein Güterzug erfasste den Einkaufswagen, der sich unter den Waggons verkeilte, wie die Bundespolizei weiter mitteilt. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein und brachte den Zug noch auf dem Bahnübergang zum Stehen. Eine Streife der Bundespolizei fuhr vor Ort und der Lokführer wies die Beamten auf vier Jugendliche hin, die Zeugen des Vorfalles waren. Bei der Befragung gaben die Jugendlichen an, dass sie den Tatverdächtigen erkannt hätten. Der 16-Jährige konnte daher schnell ermittelt werden. Die Strecke, auf der alle Güterzüge zum Kombiterminal der BASF fahren, wurde für zirka eine Stunde gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt und der Unfallzug konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem die Teile des zerstörten Einkaufswagens entfernt wurden. Es kam zu Verspätungen im Zugverkehr auf dem BASF-Gleis. Den tatverdächtigen Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Vorwurfs des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Diebstahls sowie Sachbeschädigung.