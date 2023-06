Kurz nach Mitternacht ist die Bundespolizei am Freitag von der Deutschen Bahn über mehrere Jugendliche auf einem Bahnsteig informiert worden. Die Personen befanden sich den weiteren Angaben zufolge am Haltepunkt Mannheim-Waldhof, saßen an der Bahnsteigkante und ließen ihre Beine ins Gleis hängen. Als die Jugendlichen die Beamten sahen, sollen sie mehrere Gleise überquert und versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Auf einem Parkplatz konnten sie jedoch gestoppt werden. „Auch wenn in diesem Fall glücklicherweise niemand verletzt wurde, stellen Personen im Gleisbereich immer eine hohe psychische Belastung für den Triebfahrzeugführer dar. Nicht nur, dass der Aufenthalt im Gleisbereich verboten und gefährlich ist. Ein Zug kann nicht ausweichen und hat einen enorm langen Bremsweg, so dass der Triebfahrzeugführer kaum Einfluss nehmen kann“, teilt die Bundespolizei mit.