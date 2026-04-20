Unbekannte haben in Ludwigshafen drei Jungen bedroht. Die Täter forderten Geld. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hielten sich die Kinder am Dienstag, 16. April, gegen 20.30 im Zedtwitzpark auf, als drei Jugendliche sie ansprachen. Die Geschädigten, zwei 13-Jährige und ein Elfjähriger, erklärten, kein Bargeld zu haben. Darauf zog einer der Unbekannten ein Taschenmesser aus der Hosentasche. Die Kinder flüchteten zu Fuß. Die Täter seien männlich und etwa sechzehn bis achtzehn Jahre alt gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen: Telefon 0621 963 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .