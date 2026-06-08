Bei den Pfalzmeisterschaften der Jugend beim TC Schifferstadt waren über 150 Jugendliche am Start. Es ging um Titel und Punkte für die nationale Rangliste.

In der männlichen U18-Konkurrenz kam es zu einem vereinsinternen Finale: der an Position eins gesetzte Bijan Bakhschai (BASF TC Ludwigshafen) besiegte seinen Vereinskollegen Jan Brüggemann (2) in drei Sätzen mit 6:7, 6:3 und 10:6 in einem spannenden Finale und sicherte sich den Titel als Pfalzmeister. Beide hatten ihre Matches zuvor jeweils in zwei Sätzen gewonnen. In der Nebenrunde siegte Lenny Süß vom TC Dannstadter Höhe.

Bei den U18-Frauen siegte Naomi Wenner vom TC Mutterstadt in der Gruppenrunde. Sie besiegte unter anderem die an Position eins gestellte Romy Neumer (TC Weiss-Rot Speyer) mit 6:2 und 7:5.

Vordere Plätze

Jakob Armbruster (BASF TC) schaltete in der männlichen U16-Konkurrenz unter anderem Vereinskollegen Luis Herding aus (6:4, 6:0), scheiterte aber an Nummer vier gesetzt im Finale an der Nummer eins Ole Schlimmer (TC Contwig) mit 2:6 und 2:6. Lara Manghi (TC Schifferstadt) setzte sich in der Nebenrunde der weiblichen U16 durch und besiegte im Finale Midya Barwari (TC Mörsch Frankenthal) mit 6:4, 3:6 und 10:1.

Jeweils das Halbfinale im Feld der männlichen U14 war Schluss für zwei Starter aus der Region: Mathis Hefner (6, BASF TC) unterlag dem Topfavoriten Yamac Deniz Hepturk (1. TC Weilerbach) 2:6 und 2:6, der sich auch den Titel sicherte. Ben Drinda (8, TC Dannstadter Höhe) zog gegen Lenny Weber (5, 1. TC Weilerbach) 5:7, 6:2 und 8:10 knapp den Kürzeren. Alina Mulic (TC Rot-Weiss Ludwigshafen) sicherte sich Platz drei in der weiblichen U14-Gruppe, Ella Dunker (Park TC Ludwigshafen) wurde Fünfte.

Titel nach Mutterstadt

In der weiblichen U12 spielte sich die topgesetzte Lara Gutknecht (BASF TC) bis ins Endspiel. Sie schaltete dabei im Halbfinale Vereinskollegin Lilly Merkert (4) mit 6:2 und 6:1 aus. Sie unterlag im Finale Sophia Buchhorn (1. TC Weilerbach) 4:6, 0:6, die im Halbfinale Kate Saccento 3 (TC Gelb-Weiß Ludwigshafen) ausgeschaltete hatte.

Benno Chaturvedi vom TC Mutterstadt sicherte sich den Pfalztitel in der Kategorie männlich U10. An zwei gesetzt besiegte er im Finale den Favoriten Finn Scipio (1. TC Weilerbach) mit 7:6 und 7:5. Im Endspiel der Nebenrunde unterlag Marc Massini (2, BASF TC) Ruben Kilian (1. TC Weilerbach) knapp mit 7:6, 2:6 und 8:10. In der weiblichen U10-Konkurrenz war für Helena Rieck (4, TC Mutterstadt) und Vereinskollegin Rosa Wenzel das Turnier beendet. Frida Dunker (Park TC Ludwigshafen setzte sich hier in der Nebenrunde durch.

Sam Friedrich Heckelrath (TC Rot-Weiss Ludwigshafen) dominierte als Favorit die männliche U9. Im Endspiel besiegte er Alex Ceesay (3, 1. TC Weilerbach) mit 6:2 und 6:2 und blieb über das Turnier ohne Satzverlust. Milo Herding (BASF TC) siegte 6:3, 6:3 im Ludwigshafener Finalduell der Nebenrunde gegen Darijo Marosevic (TC Gelb-Weiß).