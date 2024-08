Jeanette Müller ist neue Geschäftsführerin des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen. Für Müller, die seit 2015 als Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen tätig war, ist es ein Wechsel auf die andere Straßenseite. Ihre ehemalige Stelle übernimmt Thorsten Burkhart.

Jeanette Müller folgt Anja Winnefeld nach, die die Führung des Jobcenters Mönchengladbach übernommen hat. Müllers Laufbahn bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) begann 1992 im gehobenen Verwaltungsdienst. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss zur Diplom-Verwaltungswirtin war die 50-Jährige einer Pressemeldung der BA zufolge zunächst als Sachbearbeiterin in der Leistungsabteilung der Arbeitsagentur Dessau eingesetzt, ehe Müller ins damalige Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen wechselte. Von 2003 bis 2007 war sie in der BA-Zentrale in Nürnberg an der Entwicklung und Einführung des Kundenzentrums beteiligt, bevor sie 2008 Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Ludwigshafen wurde.

Nach Zwischenstationen als Bereichsleiterin in der Agentur für Arbeit in Kaiserslautern und der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland kehrte sie im März 2015 nach Ludwigshafen zurück, wo sie bis Ende Juli 2024 Geschäftsführerin Operativ war. Nun folgt der Wechsel auf die andere Straßenseite zum Jobcenter und damit vom Sozialgesetzbuch (SGB) III ins SGB II. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Jobcenter-Arbeit, die mir nicht ganz unbekannt ist. Immerhin gibt es viele Schnittstellen zwischen der Arbeitsagentur und dem Jobcenter“, wird Jeanette Müller in der Mitteilung zitiert. „Allerdings warten auch einige Themen, mit denen ich bisher noch nicht in Berührung kam und auf die ich schon sehr gespannt bin.“

Fünf Jahre in Stuttgart

Müllers ehemalige Stelle bei der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen übernimmt Thorsten Burkhart. „Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, wieder in meiner Heimatregion arbeiten zu können“, sagt der 50-Jährige, der seine berufliche Laufbahn ganz klassisch 1991 mit einer Ausbildung bei der Agentur für Arbeit in Pirmasens begonnen hatte. Von 2000 bis 2003 absolvierte er das Duale Studium an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim.

Zurück in der Pfalz: Thorsten Burkhart. Foto: arbeitsagentur/gratis

Nach dem Abschluss arbeitete Thorsten Burkhart laut Mitteilung als Arbeitsvermittler in der Agentur für Arbeit in Montabaur. 2004 wechselte er dann nach Stuttgart, wo er fünf Jahre lang für den Einkauf von Bildungsangeboten für den Arbeitsmarkt zuständig war. Seit 2009 verantwortete er als Leiter der Region West den Bereich „Inhouse Consulting“ der BA. Nun wird der Südwestpfälzer in Ludwigshafen wieder stärker im operativen Geschehen der Arbeitsagentur tätig sein.