Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Ludwigsplatz (Mitte) Nicole Hornung aus Mutterstadt getroffen. Sie war mit ihrer neuen Vespa unterwegs. Die 51-Jährige arbeitet in einer Mannheimer Physiotherapiepraxis.

Eine schöne Vespa. Ist die neu oder nur sauber?

Nein, die ist tatsächlich neu. Ich habe schon jahrelang von so einem Roller geträumt, und jetzt habe ich mir diesen Wunsch endlich