Die Gustav-Freitag-Straße sucht man in Ludwigshafen vergeblich. Schon allein die Schreibweise von Freitag hätte einen stutzig machen sollen – gewidmet sind derlei Straßen nämlich Gustav Freytag, ein deutscher Schriftsteller (1816 bis 1895). Und von denen gibt’s bundesweit einige. Aber eben keine in Ludwigshafen. Dennoch wurde laut Polizei dort am Wochenende ein Elektro-Fahrrad im Wert von über 3000 Euro gestohlen. Der Besitzer hatte es samstags vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt, sonntags war es dann verschwunden. Durch einen Anruf beim Polizeipräsidium ließ sich das Ganze schließlich aufklären. Der Eigentümer des Rads stammt zwar aus Ludwigshafen, und es wurde auch in der Gustav-Freytag-Straße gestohlen, wie eine Polizeisprecherin amüsiert berichtete. Aber die liegt in Bielefeld, weshalb die Polizei ihre Meldung umgehend zurückzog. Mit Ludwigshafen hat Bielefeld übrigens eins gemeinsam: das Imageproblem. „Nicht abgeholt, obwohl bestellt, dies Gefühl heißt Bielefeld“, ist ein geflügelter Spruch in Ostwestfalen.