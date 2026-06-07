Im Salischen Hof in Schifferstadt präsentiert das Trio flessibile um Musikwissenschaftlerin Anja Pohsner am Sonntag, 21. Juni, unter dem Titel „Harfenzauber – Sagen und Klänge von der Grünen Insel“ irische Mythen und Legenden begleitet von traditioneller Folk-Musik. Beginn ist um 9.30 Uhr, wie die Veranstalter mitteilen, Einlass ab 8.30 Uhr. Die Veranstaltung umfasst drei Teile mit zwei Pausen. Anmeldungen sind bis 15. Juni unter Telefon 06235 9310 oder per E-Mail an info@salischer-hof.de möglich.