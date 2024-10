Irgendwo in LU sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag hat Volker Endres am Berliner Platz in der Innenstadt Karlheinz Steinmann und Edelbrit Klemz getroffen. Der 73-Jährige und seine 62 Jahre alte Partnerin leben seit 30 Jahren in der Mundenheimer Straße.