Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Im Alwin-Mittasch-Park spricht sich Horst Mehlhorn gegen die dort geplante Kita aus.

Herr Mehlhorn, da vorne könnte bald eine Kindertagesstätte stehen. Wie finden Sie das?

Ich bin stinksauer! Da erzählen sie immer, dass die Natur geschützt werden muss, und dann macht man hier den Park platt und will einen Kindergarten bauen.

Waren Sie am vergangenen Dienstag bei der Planvorstellung?

Nein. Ich habe zu spät davon erfahren. Aber wir waren bei der Demo hier im Park dabei.

Sie wohnen in Friesenheim?

Wir wohnen da drüben neben der Kirche, und ich komme vier Mal am Tag mit meinem Hund in den Park.

Hunde sind hier ja eigentlich nicht gestattet.

Das ist auch so etwas: Da drüben war früher mal ein Schild, das eine Wiese als Hundewiese ausgewiesen hat. Da war auch ein Hundetütenspender. Aber das Schild ist irgendwann zusammengebrochen und verschwunden. Ich habe mich auch schon mit Polizisten unterhalten. Die haben mir gesagt, dass hier eine Hundewiese ist. Aber als ich gefragt habe, wo die denn sein soll, konnten sie mir das nicht beantworten. Dafür steht an den Eingängen des Parks, dass Hunde hier verboten sind. Das widerspricht sich doch.

Was schätzen Sie am Mittasch-Park?

Ich mag die Natur. Hier gibt es alles: Karnickel, Hasen, Igel, und bei der letzten Runde am Abend kann man sogar Fledermäuse sehen. Früher gab es hier auch Bienen, aber der Stock ist irgendwann zusammengebrochen und nicht ersetzt worden.

Und was gefällt Ihnen nicht?

Mit Kindern kann man nicht herkommen. Das gilt hier fast überall. Bis auf den Bolzplatz gibt es keine Spielmöglichkeiten, da muss man in den Ebertpark gehen. Aber das hat man auch bei der Demo gesehen: Bei der Bürgerinitiative waren fast nur alte Leute, Kinder waren da kaum dabei.

Zumindest die kleinen Kinder könnten ja in der neuen Kita spielen.

Ich bin nicht davon überzeugt, dass hier unbedingt eine Kita gebaut werden muss. Mir ist schon klar, dass man es nicht jedem recht machen kann, aber diese Sache mit dem Park und der Kita ist eine große Mauschelei, und die hat schon vor ein paar Jahren angefangen, als Bäcker Görtz hier bauen wollte. Damals gab es Widerstand, und dann hat sich die BASF zurückgezogen. Und jetzt will die BASF gleich den ganzen Park verschenken – da stimmt doch etwas nicht. Vor allem, weil die BASF hier auf den Parkplatz verzichten wollte, aber die Parkplätze werden doch gebraucht.

Parkplätze, aber auch Kita-Plätze werden gebraucht.

Davon bin ich nicht überzeugt. Aber selbst wenn man die braucht: Man muss die doch nicht ausgerechnet in das letzte Stück Natur bauen. Zumal wir in Ludwigshafen doch sowieso wenig Parks haben.