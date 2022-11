Die Sozialdemokratin Ingrid Reske aus Ludwigshafen ist am Wochenende zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD 60 plus gewählt worden. Reske wurde 2017 erstmals in den Bundesvorstand gewählt und 2019 wieder gewählt. Auf Grund ihrer Aktivitäten in der Pfalz und im Unterbezirk Vorderpfalz wurde Ingrid Reske nun zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt, teilt die Partei mit.

Die 75-Jährige ist seit 1971 in der SPD. Beruflich war sie bei der BASF beschäftigt und von 1975 bis 2002 Mitglied des Betriebsrats. Als freigestellte Betriebsrätin war sie für die Bereiche Jugend, Bildung, Chancengleichheit und Verkehrsfragen innerhalb des Gremiums zuständig. Ab 2003 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben (2007) leitete sie als Geschäftsführerin die BASF-Jobmarkt GmbH. Die ehemalige Stadträtin (1979 bis 2004) engagiert sich in vielen weiteren Gremien der Seniorenarbeit. Für ihre kommunalpolitische Arbeit und ihre Verdienste als Stadträtin wurde Reske mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet. Über ihr aktuelles Engagement sagt Reske: „Ich arbeite weiter mit ganzer Kraft für eine gute Zukunft der Senioren und auch für die kommende Generation der Rentner. Bei der kommenden Digitalisierung müssen wir darauf achten, dass wir die älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben nicht abhängen.“