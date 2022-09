Welche Ausbildung passt zu mir? Was lerne ich dort? Und welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Am Samstag, 24. September, 9 bis 15 Uhr, können junge Menschen genau diese Fragen stellen: Der Infotag der BASF-Ausbildung gibt genaue Einblicke, wie und in welchen Ausbildungsberufen Jugendliche am BASF-Standort Ludwigshafen ins Berufsleben starten können. Um 9 Uhr geht es los in der Zentralen Ausbildung am Tor 11 des BASF-Werks Ludwigshafen.

„Berufsorientierung zum Anfassen“

„Nach zwei Jahren ohne ,Infotag Ausbildung’ in Präsenz freue ich mich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder interessierte Schülern sowie ihre Eltern bei uns in den Räumen der Ausbildung begrüßen können. Vor Ort zu erleben, was die Ausbildung bei der BASF ausmacht, ist schon etwas Besonderes“, sagt Markus Hermann, Leiter der Aus- und Weiterbildung. „Uns ist vor allem wichtig, authentische Einblicke zu geben, mit unseren Gästen ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zum Berufseinstieg zu beantworten. Das persönliche Erlebnis der Jugendlichen steht im Vordergrund. Wir veranstalten Berufsorientierung zum Anfassen.“

Jugendliche, die im kommenden Jahr eine Ausbildung, ein duales Studium oder das Programm „Start in den Beruf“ bei BASF beginnen möchten, können sich ab sofort für das Ausbildungsjahr 2023 bewerben. Die Bewerbung kann online und per Expressbewerbung unter www.basf.com/ausbildung erfolgen. Dafür müssen noch keine Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Ein erster kurzer Eignungstest findet anschließend online statt.

Ausweis mitbringen

Besucher werden gebeten, einen Personalausweis mitzubringen. Kinder unter sechs Jahren dürfen das Werksgelände aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Alle Infos sowie das Programm zu der Veranstaltung findet man unter www.basf.com/ausbildung.