Die Berufsbildende Schule Anna-Freud bietet am Dienstag, 22. November, 16 bis 17.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung für die Bildungsgänge Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz und Fachschule für Sozialpädagogik (Erzieher) an. Veranstaltungsort ist die Hochfeldschule, Leistadter Straße 45. Für die Bildungsgänge Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales, Fachschule für Heilerziehungspflege, Fachschule für Organisation und Führung, Berufsfachschule 1 und 2, Berufsvorbereitungsjahr findet am Dienstag, 29. November, 16 bis 17.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung statt. Veranstaltungsort: Hauptstelle, Pfalzgrafenstraße 3. Einen allgemeinen Informationstag für alle Bildungsgänge wird es am Samstag, 4. Februar 2023, 10 bis 12. 30 Uhr, geben. Den Organisatoren zufolge werden Präsentationsveranstaltungen für die Bildungsgänge Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales, Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz und Fachschule Sozialpädagogik (Erzieherausbildung) angeboten. Eine Anmeldung ist für keine der drei Veranstaltungen notwendig.