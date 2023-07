In den Sonnenuntergang skaten – so lautet den Veranstaltern zufolge das Motto bei der nächsten Skatenight am Mittwochabend. Demnach führt die Tour „über tolle Landstraßen, die zum Genießen einladen“. Die sogenannte Mutterstadt-Strecke werde – wie immer – begleitet von coolen Beats. Start ist um 19.30 Uhr am Hauptbahnhof Ludwigshafen. Kurz vor 22 Uhr sind die Teilnehmer nach zu absolvierenden 28 Kilometern wieder dort zurück. Eine Pause mit Getränkeverkauf ist in Mutterstadt geplant.

Helme kostenlos ausleihen

Die Polizei sorge für freie Straßen, das Musikauto für gute Unterhaltung und der Arbeiter-Samariter-Bund im Fall eines Sturzes für die medizinische Betreuung. Am Start können Helme kostenlos ausgeliehen werden. Weil es gegen Tourende inzwischen schon wieder etwas dunkel werden kann, empfehlen die ausrichtenden Rhein-Neckar-Skater, sogenannte Blinkies oder einfach etwas Licht mitzubringen. Die Skatenight richtet sich an alle, die sicher auf Rollen stehen können. Mit diesem Termin sind in dieser Saison noch sechs Skatenights geplant. Weitere Termine im Netz: https://rhein-neckar-skater.de/skatenight-ludwigshafen/.