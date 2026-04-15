Die Postfiliale in Kotter’s Markt ist zu, weil der Aufwand zu groß ist. Die Suche nach einer Nachfolger läuft. Der Bürgermeister macht der Post ein Angebot.

Volker Mansky kann sich noch sehr gut daran erinnern. Es ist zwar schon Jahrzehnte her, aber die Deutsche Post hatte in Altrip an der Kreuzung Beethoven-/Schillerstraße tatsächlich einst eine richtige Filiale. „Da stand Tante Johanna hinter dem Schalter“, sagt der Altriper Ortsbürgermeister (parteilos). Und nicht nur das: Seine Tante habe auch Briefe ausgetragen, die Post sortiert. Doch es ist nicht nur die Verwandtschaft in Postdiensten, weswegen sich Mansky so gut daran erinnert. „Ich durfte als Kind auch immer die Post stempeln.“

Diese Zeiten sind lange vorbei. Die Post hat längst keine eigene Filiale mehr in der 8000 Einwohner zählenden Rheingemeinde. Bislang war eine Filiale in Kotter’s Markt in der Rheingönheimer Straße untergebracht. Doch seit zwei Wochen ist auch diese Filiale zu. „Es ging aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, den Markt und die Postfiliale parallel zu betreiben“, sagt Marktleiter Joachim Kotter im RHEINPFALZ-Telefonat.

Seit 31. März geschlossen

Zum 31. März ist die Filiale geschlossen worden, weil Kotter den Vertrag mit der Post gekündigt habe. Das bestätigt auch die Post auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das Unternehmen selbst habe keinen Grund gehabt, den Vertrag zu kündigen. „Wir hätten gerne mit Herrn Kotter weiter zusammengearbeitet“, teilt die Post mit. Seit dem 1. Januar 2020 war die Postfiliale in Kotter’s Markt ansässig.

Dass die Postfiliale dicht gemacht wurde, habe er aus den sozialen Medien erfahren, sagt Volker Mansky weiter. „Ich habe mich dann sofort mit der Post in Verbindung gesetzt“, erzählt der Ortsbürgermeister. Die gute Nachricht: Es solle wieder eine Filiale in Altrip geben, habe man ihm mitgeteilt. Und auch die Post bestätigt, dass bereits Gespräche mit möglichen Interessenten liefen.

Raum im Rathaus keine Option

Wo der Betrieb dann weitergeht, dass steht noch nicht fest. „Das ist ja kein Bonbonverkauf“, sagt Volker Mansky. Er will damit sagen, dass für den Betrieb einer Postfiliale zuverlässiges Arbeiten Voraussetzung ist. Und auch die Größe des Gebäudes muss passen, schließlich müssten die Pakete ja auch irgendwo gelagert werden. „Wir haben auch einen Raum im Rathaus angeboten. Die Post möchte aber, wenn es geht, eine eigene Filiale haben“, sagt Mansky.

Der Ortsbürgermeister ist sich sicher, dass sich eine Postfiliale in Altrip lohne. „Wir haben hier noch vergleichsweise viele Kunden, die die Post frequentieren“, sagt er. Das mache er vor allem an der Anzahl der Gespräche fest, die er mit den Altripern geführt habe, seit die Filiale in Kotter’s Markt geschlossen ist.

Sorgen, Befürchtungen, Gerüchte

Dass die Postfiliale nicht mehr zur Verfügung steht, hat auch Sibylle Horak mitbekommen. Sie hat DIE RHEINPFALZ darauf aufmerksam gemacht. Und selbstverständlich habe die Schließung zu allerlei Befürchtungen bei den Menschen in Altrip geführt, vor allem bei der älteren Generation, sagt Horak, die sich in der Nachbarschaftshilfe im Ort engagiert.

„Wir sind eine Gemeinde mit 8000 Einwohnern, Waldsee hat etwa 7000, da sollte doch in den beiden Gemeinden wenigstens eine Filiale da sein“, sagt Horak. Vor allem ältere Menschen wüssten auch nicht, wie so ein Automat zu bedienen sei. „Die Seniorinnen und Senioren brauchen einen Ansprechpartner vor Ort, mit dem man reden kann. Daran ist uns auch als Nachbarschaftshilfe gelegen.“

Onlinepetition in Waldsee

In Waldsee soll die Postfiliale in der Ludwigstraße geschlossen werden. Stattdessen steht bereits eine automatisierte Station auf dem Wasgau-Parkplatz, an der man sich auch per Videoschalte von einem Mitarbeiter beraten lassen kann. Einen geeigneten Betreiber für eine Filiale in einem Gewerbebetrieb hat die Post im Altriper Nachbarort offenbar nicht gefunden. Inzwischen gibt es in Waldsee eine Onlinepetition, die sich für den Erhalt der Postfiliale einsetzt. Über 340 Menschen haben diese bisher unterzeichnet (Stand 14. April).

Das Gerücht, dass es an der Fortführung der Postfiliale in Altrip kein Interesse gebe, kann das Unternehmen mit dem Verweis auf die laufende „Filialakquise“, wie es heißt, entkräften. „Es gibt schon Gespräche mit Interessenten.“ Diese liefen bis Ende nächster Woche. Nach deren Ausgang richte sich dann die Eröffnung der Nachfolgefiliale.

Kotter hört auch als Marktbetreiber auf

Nicht ausgeschlossen ist, dass die Postfiliale wieder in den Räumen von Kotter’s Markt beheimatet ist. Dann aber unter anderer Ägide. Denn Joachim Kotter gibt nicht nur die Postfiliale auf, sondern auch den Markt. „Ich mache das nicht, weil ich nicht mehr will, sondern weil ich nicht mehr kann. Die Gesundheit ist wichtiger“, sagt er im Telefonat mit der RHEINPFALZ. Zumal das Geschäft, das er seit 43 Jahren betreibe, gut laufe.

Doch am 30. Juni ist Schluss, wie er weiter erzählt. Die Suche nach einem Nachfolger für den Markt laufe ebenfalls. Er habe auch eine Anzeige im Internet geschaltet. Optimal wäre aus seiner Sicht selbstverständlich jemand, der beides weiterbetreiben würde – Kotter’s Markt und die Postfiliale. Damit wären bestimmt auch Sibylle Horak und Volker Mansky zufrieden.