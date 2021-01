„Die Corona-Pandemie stellt uns alle immer wieder vor neue Herausforderungen. Als Junge Union zeigen wir in der Krise Solidarität und reichen unsere helfende Hand, vor allem denen gegenüber, die die Herausforderungen nicht alleine meistern können“, sagt JU-Vorsitzender Jan Ehrhart. Seit März beteiligt sich die JU an der bundesweiten Heldenbörse (www.die-heldenboerse.de) und hat in dieser Zeit vielen Ludwigshafenern beim Erledigen ihrer Einkäufe geholfen. „Als junge Generation, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist, möchten wir aktuell denen zur Seite stehen, die Schwierigkeiten haben, online einen Impftermin zu vereinbaren“, bietet Alexander Weih, stellvertretender JU-Chef, an. Wer Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich telefonisch unter 06131/2847-30 oder per E-Mail an mail@ju-rp.de melden.

