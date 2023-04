Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit der Wiedereröffnung des Landesimpfzentrums in der Walzmühle am 24. November gab es mehr als 10.000 Impfungen. Darüber informierte Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD) am Montag im Stadtrat.

Schwarz zufolge gab es seither 7197 Booster-, 2423 Erst- und 532 Zweitimpfungen. Die Impfquoten für Erst- und Zweitimpfungen in Ludwigshafen lägen derzeit jeweils bei über 73 Prozent, die