Ludwigshafen ist immer für eine Überraschung gut. Hier gibt’s ein Stadtoberhaupt, das nach fast 30 Jahren seine Partei verlässt. Im Zentrum klafft ein ewiges Bauloch, über das die ganze Region spottet. Hier gibt’s geführte Touren, bei denen man sich mit eigenen Augen vergewissern kann, ob LU tatsächlich die hässlichste Stadt Deutschlands ist. Und jetzt gibt’s auch noch einen neuen Wochentag – zumindest in Oggersheim: In der Hermann-Hesse-Straße, wo Schilder gleich an mehreren Stellen darauf hinweisen, dass vor Ort ein Parkverbot gilt: „außer Stamstags“. Mal sehen, vielleicht wird ja am 9. Juni nach den ersten Hochrechnungen „Kommunalaal“ aus dem Rhein serviert.